Bagnino accoltellato a Napoli, fermato un altro 16enne residente a San Giovanni a Teduccio: l'episodio a Marechiaro

Un altro sedicenne, anche lui ritenuto dalla Squadra Mobile di Napoli coinvolto nel tentato omicidio di un bagnino 42enne avvenuto nel lido Marechiaro lo scorso 9 luglio, è stato sottoposto a fermo su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Napoli, bagnino accoltellato per un lettino a Marechiaro: è in fin di vita. Gli aggressori sarebbero due 15enni

Si tratta di un giovane residente quartiere San Giovanni a Teduccio della città che come il coetaneo, fermato il giorno dopo il fatto, era in possesso di un coltello.

La vittima, a cui i sanitari hanno salvato la vita con un delicato intervento chirurgico, venne colpita con due fendenti all'addome per un lettino negato.



Nelle ultime ore, le forze dell'ordine avevano dichiarato che ppotevano essere coinvolti anche altri giovani. La vittima, che è fuori pericolo anche se tuttora ricoverata in prognosi riservata, è stata raggiunta da due fendenti al culimine di un lite che - secondo una prima ricostruzione - sarebbe avvenuta per futili motivi.