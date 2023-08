Volo Olbia-Roma, bimbi non allacciano le cinture: la mamma litiga con l'hostess e l'aereo torna indietro

Già il volo era in ritardo di due ore. In più la troppa esuberanza di due piccoli passeggeri (turbati sicuramente dalla mancata partenza) ha fatto surriscaldare gli animi. Tanto che la mamma e la hostess hanno iniziato a battibeccare pesantemente. Alla fine l'aereo Volotea finalmente partito da Olbia, direzione Roma, dopo 20 minuti ha fatto dietrofront.

Riatterrato in Sardegna, e tutto da rifare. Con buona pace per i passeggeri.

Bimbo disabile bloccato all'imbarco: manca il personale in aeroporto. La famiglia di Giulio: «Presentato reclamo»

Lite mamma-hostess, il volo torna indietro

Le peripezie del volo da Olbia per Roma decollato lunedì scorso verso le 19 per la Capitale - racconta la Stampa - avranno come finale, probabilmente una denuncia per una passeggera. Perché due bimbi di 2 e 4 anni di origine sudamericana, accompagnati dalla mamma - dopo una vacanza in Gallura - al momento della ritardata partenza hanno rifiutato di allacciarsi la cintura di sicurezza. Tanti strepiti, fino a quando la madre ha finito per litigare con la hostess che ha cercato (anch’essa inutilmente) di convincere i piccoli a rispettare le regole di sicurezza. L’aereo, appena decollato, è stato costretto a tornare in Sardegna. Il volo sarebbe dovuto partire intorno alle 17. Secondo una versione che la polizia di frontiera sta verificando, la mamma avrebbe ad un certo punto lanciato il telefono contro l'assistente di volo, anche se lei anche se lei smentisce.

Dopo una ventina di minuti di volo, visto che la tensione a bordo non accennava a placarsi, il comandante ha deciso di rientrare. Ora indaga la polizia di frontiera.