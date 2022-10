Bari, tumore ovarico da 8 chili asportato a una sessantenne: scoperto 10 giorni fa dopo una tac di controllo

All'ospedale Di Venere di Bari è stata asportata un tumore ovarico di 8 chili ad una 61enne. L'intervento è durato circa 3 ore e mezza, èd stato condotto con successo nel reparto ostetricia e ginecologia diretta dal professore Mario Vicino.

Salerno, asportata massa tumorale da 10kg dall'addome di una ragazza di 28 anni

L'operazione

«Un'operazione straordinaria», spiega Vicino «non solo per le dimensioni della massa tumorale asportata, grande 32 centimetri per 32 e pesante 8 chili, ma soprattutto per la modalità e la tempistica con cui è stato gestito il caso, dalla scoperta del tumore, in un quadro clinico veramente drammatico, alla soluzione adottata con esito favorevole».

La 61enne, che da tempo avvertiva uno strano dolore e gonfiore addominale, 10 giorni fa ha eseguito una Tac non immaginando minimamente ciò che sarebbe emerso. Dall'esame è infatti risultata la presenza di una enorme «massa tumorale a livello dell'addome, a partire dal pavimento pelvico sino a giungere sotto il diaframma».

A complicare il grave quadro clinico, «il completo sbandamento su un lato degli organi: cuore, aorta ed esofago, causato dalla compressione». L'intervento è stato eseguito martedì 18 ottobre, dalle ore 9.20 alle 12.40. Il 14 ottobre il trasferimento nella Chirurgia toracica dell'Istituto Oncologico di Bari, dove il team del dottor Gaetano Napoli ha sottoposto la paziente ad una Toracoscopia con drenaggio pleurico che ha eliminato circa un litro di liquido presente nel polmone, permettendo all'organo di espandersi nuovamente, e rimesso in asse gli organi.

Tumori, scoperti 5 nuovi cibi scudo: ecco quali alimenti assumere per prevenire e curare il cancro