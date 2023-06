«Bambino dimenticato nello scuolabus per 8 ore, riportato ai genitori disidratato», scoppia la polemica a Campli

Un bimbo di 3 anni dimenticato dall'autista e dall'assistente sullo scuolabus per 8 ore nello scuolabus. A denunciare la vicenda successa a Campli, piccolo comune in provincia di Teramo, è stato una familiare sul web dove ha scritto un post: «Alle 16, l'assistente e l'autista dello scuolabus hanno riportato mio nipote di 3 anni a sua madre dicendo: “Signora, ci scusi, abbiamo dimenticato vostro figlio per 8 ore esatte all'interno dello scuolabus”. Questo è accaduto perché l'assistente, anziché svolgere il suo lavoro di controllare se tutti fossero scesi, era troppo presa dal cellulare. Non si rendono conto che un bambino può addormentarsi. E le uniche parole che sono riusciti a dire sono state: “Non ci denunciate”. Beh, posso dire che denunciarli è il minimo che dovrebbe accadere, e sono stati solo fortunati che mio fratello non fosse lì quando hanno riportato il bambino disidratato. Non voglio nemmeno immaginare in che condizioni fosse».

Il gruppo consiliare di minoranza "Ricostruiamo Campli" ha subito fatto una nota esprimendo «profonda preoccupazione per un grave evento che, secondo quanto riportato, si sarebbe verificato nei giorni scorsi durante il servizio di trasporto scolastico degli alunni. Con grande rammarico, prendiamo atto dell'emozionante post su facebook scritto del familiare di un bambino di tre anni, il quale sostiene che il bambino sia stato dimenticato sul pulmino scolastico per ben otto ore».