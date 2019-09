I sismi si sono verificati nell'arco di 20 minuti. La prima scossa alle 7:22, a 3 chilometri a est di Norcia, è stata di magnitudo 3.0 con ipocentro a 10 chilometri di profondità e coordinate geografiche (lat, lon) 42.8, 13.13; la seconda e la terza, con stesso ipocentro ed epicentro, sono state invece registrate alle 7:24 (magnitudo 2.6) e alle 7:35 (magnitudo 2.2). Una quarta scossa si è verificata invece alle 7:42 a 3 chilometri a nord est di Norcia con magnitudo 2.0: l'ipocentro è stato localizzato una profondità di 8 chilometri con coordinate geografiche (lat, lon) 42.81, 13.13.

Una serie di scosse di terremoto ha colpito l' Umbria in mattinata. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) individua l'epicentro a, in provincia di Perugia. La prima delle quattro scosse è arrivata alle 7.22, facendo registrare una magnitudo di 3.0. L'ultima alle 7.42 di magnitudo 2.0. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.