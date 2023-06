Terremoto oggi a Siena di 3.7 avvertito a Firenze e Arezzo: evacuata a Siena la Torre del Mangia, epicentro a Poggibonsi

Terremoto, una forte scossa di magnitudo 3.7 è stata avvertita i provincia di Siena. L'epicentro, secondo i dati dell'Ingv, è stato registrato alle ore 12.19 a 4 chilometri a nord est di Poggibonsi, ad una profondità di 10 chilometri. Il sisma è stata nettamente avvertito anche a Firenze ed Arezzo e in tutta la Valdelsa dove la gente si è riversata in strada. Nel febbraio scorso Siena era stata al centro di uno sciame sismico durato giorni

A Siene evacuata Torre del Mangia

In seguito alla scossa il Comune della Città del Palio, dove è stata chiaramente avvertita, ha deciso di far evacuare, «per precauzione e per evitare qualsiasi criticità» la Torre del Mangia che si affaccia su piazza del Campo e il Museo civico e quello dell'Acqua. È stato anche deciso che tutti i musei comunali rimarranno chiusi oggi e domani.

L'avviso della Regione

Le verifiche

A seguito del terremoto, il presidente della Regione si è messo in contatto con la sala operativa regionale per verificare la situazione. Giani ha sentito i comuni di Barberino Val d'Elsa, Poggibonsi e Colle Val d'Elsa, quelli più vicini all'epicentro della scossa. «Il terremoto è stato avvertito distintamente dai cittadini ma dalle prime verifiche non si registrano danni al momento. Proseguono i controlli nelle scuole ed edifici», scrive Giani sui social.