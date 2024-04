Terremoto oggi Napoli, forte scossa (doppia) questa mattina alle 9,45: diverse le segnalazioni sui social

Forte scossa di terremoto a Napoli questa mattina.

#terremoto a #napoli rilevato da smartphone app Rilevatore Terremoto. L'hai sentito? — Earthquake Network (@SismoDetector) April 14, 2024

«Terremoto a Napoli, non forte ma molto percepibile, voi lo avete sentito?», si legge su X.

COSA STA SUCCEDENDO

Uno sciame sismico è in corso nella zona flegrea, con scosse avvertite anche in diversi quartieri della città di Napoli. Intorno alle 9.45 due terremoti, verificatisi a distanza di un paio di minuti, sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione, non solo nelle aree del bradisismo ma anche in quartieri napoletani come Chiaia e la zona ospedaliera.

Campi Flegrei, il magma è risalito di 4 km: relazione choc sul rischio eruzione. «Prepararsi ad allerta superiore»

LE REAZIONI

«Come spesso accade con questa fase di #Bradisismo pochi minuti dopo, spesso pochi secondi dopo, la scossa principale ce n'è un'altra più debole con epicentro e pochi metri dalla precedente. Sono state entrambe ben percepite nell'area nord-ovest di Napoli», scrive Biagio su X.