Tempesta di vento fohn, raffiche a oltre 150 km/h: ecco dove e quando (e come cambiano le temperature)

Forte tempesta di vento fohn in arrivo sull'Italia e in particolare sulle regioni nordoccidentali. Incanalato nel flusso di correnti da nordovest un fronte in scorrimento lungo il bordo destro del possente anticiclone posizionato sull'Atlantico, si sta addossando ai versanti settentrionali dell'arco alpino, dove darà luogo ad un'intensificazione dei fenomeni, nevosi però a quote piuttosto elevate, dai 1700/1900 metri. Il versante meridionale delle Alpi e la pianura del Nordovest rimarranno però sottovento alla barriera alpina ed entro domani si innescheranno forti venti di fohn in caduta dalle vallate alpine verso la pianura.

Le raffiche di vento: ecco dove

Come spiega 3B Meteo, in queste ore si stanno registrando violente raffiche di vento sulle Alpi occidentali, dalle Cozie alle Pennine, con punte di 120km/h in Valle d'Aosta sulla zona del Cervino, oltre 130km/h al confine tra Piemonte e Valle d'Aosta, oltre 110km/h in Val Susa.

Picco da domani di 150 km/h

Ma sarà da domani che i venti raggiungeranno la loro massima intensità, mentre sulle Alpi confinali proseguiranno nevicate anche abbondanti in quota. Violente raffiche di vento a 150km/h ed oltre spazzeranno le vette di Piemonte e Valle d'Aosta, oltre 100km/h le vallate alpine, in particolare la Val Susa, il fondovalle valdostano e dell'Ossola, fino agli sbocchi vallivi e sulle aree di pianura, dove le raffiche più intense potranno raggiungere i 100km/h.

Le temperature

Il fohn determinerà anche un sensibile aumento delle temperature in pianura e sui fondovalle, tanto che su città come Torino e Cuneo si raggiungeranno massime di 20°C, 17°C a Susa, 15°C a Novara ed Aosta.

Il vento avrà comunque il merito di rimescolare l'aria inquinata di questi ultimi giorni, con valori di PM10 che fino al weekend non supereranno la soglia limite di 50µg/m3, ma potrà però causare disagi nella circolazione stradale, anche per la possibile caduta di alberi nelle zone più esposte.

Sabato è prevista un'attenuazione del fohn in pianura, con le temperature che perderanno alcuni gradi pur mantenendosi relativamente elevate. Il vento nordovest continuerà a soffiare impetuoso in montagna, seppur anche in questo caso un po' meno intenso del giorno precedente.