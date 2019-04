Sivincetutto Superenalotto, i numeri vincenti di oggi mercoledì 3 aprile 2019

mercoledì 3 aprile 2019: su Leggo.it potete trovare i numeri vincenti del concorso che premia, una volta alla settimana - cioè proprio il mercoledì - i 6, i 5, i 4, i 3 e i 2 mettendo a disposizione l'intero montepremi in un colpo solo. La combinazione vincente è 25, 42, 45, 55, 69 e 83. Ricordiamo invece che per quanto riguarda il Superenalotto, la cui estrazione è in programma domani, il jackpot è sempre più da record: 130,4 milioni di euro, il montepremi più alto d’Europa.

Queste le quote del concorso 'SiVinceTutto' di oggi:Punti 6: NESSUNOPunti 5: 6 totalizzano Euro: 1.564,48Punti 4: 188 totalizzano Euro: 120,41Punti 3: 2.201 totalizzano Euro: 45,78Punti 2: 13.022 totalizzano Euro: 11,00