Sindaco sposa suo vice e assessore (un anno dopo aver avuto un figlio). E lui si dimette: «Doveroso e opportuno»

La sindaca sposa il suo vice, che poi si dimette. È una love story nata in Comune, cementata dalla politica e che ha avuto il suo lieto fine in un matrimonio che ha visto tutti d'accordo, celebrato anche sui social.

Sindaca sposa il suo vice (che si dimette)

Si tratta delle nozze, a Pietravairano, 2.800 abitanti nell'Alto-Casertano, tra la prima cittadina Marianna Di Robbio (medico anestesista, in carica dal 2019) e il suo vice, nonché assessore, Aldo Zarone, celebrate qualche giorno fa.

Il post dello sposo

Zarone, con un post su Facebook, ha infatti annunciato un passo indietro rispetto a quelli che sono alcuni dei suoi incarichi istituzionali, in particolare la rinuncia «all'incarico di vice sindaco e assessore». «Tale decisione - ha spiegato Zarone - la ritengo non solo doverosa (in ragione delle prescrizioni di legge) ma anche opportuna sotto il profilo politico e personale dopo essere convolato a nozze con Marianna Di Robbio. Nel mio ruolo di consigliere di maggioranza conserverò le deleghe e continuerò a lavorare con impegno e dedizione assieme agli amici amministratori, nell'esclusivo interesse del nostro splendido territorio, del nostro amato paese».

Zarone si prepara infatti alla prossima tornata di amministrative, prevista in autunno. «I prossimi mesi, che ci condurranno al rinnovo del Consiglio comunale - scrive Zarone - saranno decisivi per Pietravairano. Ci sono in cantiere e sotto gli occhi di tutti tantissimi progetti e lavori che faranno di Pietravairano, ancora una volta, il fiore all'occhiello della nostra provincia. Con il cuore ancora colmo di gioia ed emozionato come il primo giorno, vi ringrazio per avermi voluto in modo forte in Consiglio Comunale e per averlo praticamente dimostrato nel farmi essere il vicesindaco più giovane e votato del nostro paese. Vi saluto con affetto» conclude.

La love story

La love story dei due amministratori è diventata virale sui social, dove peraltro la coppia era diventata già popolare nel giugno dello scorso anno quando fu annunciata la nascita del primo figlio (avvenuta ad agosto 2022), con tanto di ecografia mostrata in foto e la scritta, dedicata da Zarone alla Di Robbio: «A te, a noi, alla mamma che sarai! Ti sceglierei altri milioni di volte». E dopo un anno, le nozze.