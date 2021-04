Roma, gaffe Campidoglio sul video della Ryder Cup: al posto del Colosseo c'è l'arena di Nimes

Gaffe social per la Ryder Cup di golf. In un video ufficiale dell’organizzazione, per promuovere l’arrivo dell’evento a Roma nel 2023, al posto del Colosseo viene postata una foto dell’... Arena di Nimes in Francia. Il video è stato anche rilanciato sul profilo Fb della sindaca Raggi, scatenando le polemiche politiche e i commenti ironici sui social. Per Roberta Angelilli, FdI, «Raggi è bocciata sia in storia che in geografia», mentre per Luciano Nobili (Iv) «è un errore che non farebbe neanche un bambino».

Il video compare su «Roma informa», il notiziario del Comune. L'attesa manifestazione sportiva si svolgerà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia. All'inizio del video, ora rettificato, c'è una veduta dall'alto di un afiteatro. Pensavano fosse il Colosseo in Campidoglio dove celebrano le bellezze di Roma ma non le distinguono benissimo. Quello riprodotto è un altro monumento. È l’arena di Nimes, in Francia, non è il Colosseo.