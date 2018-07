di Franco Pasqualetti

Patrik O’Well ha 44 anni. Da 30 gira i circuiti di tutto il mondo cercando di spingere il gas più a fondo di tutti. Tra martedì e mercoledì è stato fermato a 311 km/h sul Grande Raccordo Anulare. Leggo lo ha intervistato.«È accaduto quello che un uomo non dovrebbe mai far accadere: mi sono fatto prendere la mano da quella Lamborghini Aventador. Ero a Roma in vacanza. Mi sono trovato sul Gra, era notte, non c’era nessuno e ho voluto dare una tirata a tutti quei cavalli che avevo nel cofano».«Beh, mi hanno tolto la patente e per girare in Europa ora dovrò far guidare mia moglie».«Beh, l’ho detto: ho fatto una cavolata e sto pagando per questo. Anche in soldi, visto che mi hanno fatto un verbale da brivdi?«No, sono a Monaco di Baviera. Qui per fortuna non ci sono i limiti in autostrada».«La velocità è il mio mestiere, ma ripeto non ho messo a repentaglio la vita di nessuno. A quell’ora sul raccordo c’ero solo io e gli agenti che mi hanno fermato ahimè».«No, ho toccato anche i 50 orari».«No, in pista (ride, ndr)».«Preferisco avere altre soddisfazioni».