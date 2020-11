ROMA – Gli automobilisti devono tenere d'occhio il calendario e non solo le restrizioni al traffico per le norme sull'inquinamento, per quelle legate al contenimento della pandemia e per quelle legate all'adeguamento dell'attrezzatura invernale (catene a bordo o pneumatici termici montati enro il 15 novembre). Ci sono altre scadenze importanti in ballo, ossia quelle per la revisione obbligatoria dei veicoli. La verifica periodica scatta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e diventa poi a cadenza biennale.

Gli slittamenti

In primavera il Governo aveva fatto slittare alcuni termini, poi “aggiornati” con il recepimento del Regolamento Comunitario 698 del 2020. Il dispositivo prevede la proroga di 7 mesi della validità delle revisioni in scadenza tra l'1 febbraio ed il 31 agosto di quest'anno. Significa che i tempi cominciano ad essere stretti per i documenti che avrebbero dovuto venire rinnovati in aprile. La norma europea non vale per ciclomotori e motociclette.

Il termine per le revisioni in scadenza tra l'1 ed il 30 settembre era stato prorogato dal Governo al 31 dicembre, così come quello per le revisioni in scadenza tra l'1 ottobre ed il 31 dicembre al 28 febbraio. Almeno per il momento, queste date restano in vigore. Minuti di regolare autocertificazione e, soprattutto, di appuntamento, gli automobilisti possono recarsi anche nelle cosiddette “zone rosse” presso i centri che verificano e attestano lo stato del veicolo.

I tempi

Le scadenze non sono puramente tecniche e le sanzioni sono tutt'altro che simboliche perché arrivano anche al ritiro della carta di circolazione. Secondo indiscrezioni, il Governo potrebbe intervenire anche per dilazionare i tempi per il rinnovo delle patenti, ma al momento non esistono ancora certezze.

