Reperti degli inizi del Novecento e della seconda guerra mondiale ritrovati nel Garigliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reperti storici risalenti agli inizi del Novecento e al secondo conflitto mondiale. Sono quelli rinvenuti nel fiume Garigliano, tra i Comuni di Castelforte e Santi Cosma e Damiano, dove in questi giorni il Nucleo Subacquei Carabinieri di Roma è intervenuto su richiesta d’intervento della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle province di Frosinone, Latina e Rieti.In particolare sono stati recuperati: un’ancora antica, un porta maschera antigas in ferro, un contenitore caricatori a nastro di mitragliatore ed una valigetta munizioni in dotazione all’esercito tedesco in ferro, una gavetta in alluminio in dotazione all’esercito americano, un frammento di un pontile utilizzato per attraversare il fiume nel secondo conflitto mondiale, alcuni colpi di mortaio all’interno di una cassetta, in buono stato di conservazione, di produzione inglese del 1941 e, infine, due ancore di imbarcazioni risalenti agli inizi del Novecento.Tutti i reperti verranno adesso visionati da esperti della Soprintendenza per stabilire con certezza l’epoca precisa degli stessi.