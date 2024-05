Versilia, chiude la discoteca Seven Apples: all'asta un simbolo della movida, quanto costa acquistarla

Va all’asta la discoteca Seven Apples, una delle discoteche più famose della Versilia.

Va a gara dopo che il giudice delegato lo scorso 16 aprile ha autorizzato la «vendita del complesso aziendale, costituito da attrezzature, impianti, arredi, magazzino di bevande alcoliche e non, marchio ed avviamento, mediante procedura competitiva gestita dall’Istituto vendite giudiziarie di Lucca» come si legge nel testo della gara telematica e online da alcuni giorni. Lo scrive il Tirreno.

La spiegazione

Una liquidazione giudiziale (non si parla di fallimento) che riguarda, come da premessa, solamente il locale da ballo: escluso quindi da ogni procedura sempre di liquidazione lo stabilimento balneare di riferimento. La base d’asta è stata fissata a 370mila euro, per un rilancio minimo di 2 mila euro e cauzione da depositare pari al 10% del prezzo base. Il termine ultimo per presentare offerta (l’asta è cominciata il 24 aprile scorso) è il 24 maggio. «Il complesso aziendale, con i singoli beni che lo compongono, viene venduto – si legge ancora nell’avviso di gara – nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, e servitù attive e passive; pertanto, l’acquirente, su cui incombe l’onere di verificare lo stato dell’azienda (anche in virtù di eventuali autorizzazioni, permessi/concessioni, comunali e non, demaniali e non, etc) prima di effettuare l’offerta, accetta il prezzo e lo stato dei beni assumendosi ogni rischio relativo all’effettivo e regolare funzionamento, utilizzabilità e conformità alle norme di sicurezza sul lavoro dei beni, assumendo, altresì, a proprio esclusivo carico i costi di eventuali adeguamenti richiesti a norma di legge, sia attuali che future, in ipotesi di non conformità alle stesse».