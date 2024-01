Renzo Bossi sposa Izabela Corina, il matrimonio blindato a Gemonio. Chi è la neo moglie, imprenditrice romena dei profumi

Renzo Bossi ha sposato oggi la fidanzata Izabela Corina.

Renzo Bossi, il matrimonio civile

Una cerimonia privata, intima e blindata alla quale hanno partecipato solo i più stretti familiari degli sposi, a cominciare, ovviamente da Umberto, arrivato in carrozzina, insieme alla moglie Manuela Marrone. Non erano presenti esponenti di spicco della Lega o personalità politiche di rilievo proprio a indicare il carattere privato dell'unione. Più in là nel tempo, in data non ancora resa nota, sarà celebrata la cerimonia religiosa.

Chi è la moglie Izabela Corina

Izabela Corina Juncu è un'imprenditrice nell'ambito dei profumi. Ha fondato Notorious Stories, azienda che organizza eventi speciali per gli amanti dei profumi. Ma è anche una brand ambassador per marchi di fragranze di nicchia e su Instagram il suo profilo (dove il neomarito però non compare), conta oltre 61mila follower. A Vogue Romania si è definita «una donna come tante altre, con sentimenti e passioni normali, con una routine rigorosa di attività apparentemente banali». Nel tempo libero a Izabela piace rilassarsi in Spa o trascorrere i fine settimana nella natura.