Pizza con il granchio blu da Sorbillo a Napoli: «Buonissima, meglio di quello tradizionale»

In effetti non l'aveva ancora sdoganata nessuno. La pizza napoletana si arricchisce di un nuovo ingrediente, il granchio più. Merito di Gino Sorbillo, pizzaiolo napoletano da sempre uno dei più innovativi, che ha pubblicato un video in cui condisce la sua pizza con l'ormai celebre granchio blu, che nell'ultima estate ha invaso i mari italiani.

A Fanpage Gino Sorbillo ha raccontato che la pizza è di tipo bianco, con fiordilatte, basilico, succo di limone di Amalfi e il granchio blu, cotto a vapore e messo sulla pizza. «È buonissima, e il granchio blu è più buono del granchio tradizionale». Gli utenti si sono divisi: c'è chi ha già assaggiato il granchio blu, apprezzandone il sapore, e quindi curioso di assaggiarlo sulla pizza. E chi, invece, la trova un'esagerazione.