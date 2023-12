Patti Smith ringrazia i medici dopo il malore: «Grata delle cure ricevute, non tutti hanno questa fortuna». Gli impegni annullati

«Ringrazio tutto il personale dell'ospedale per il loro aiuto e guida. Mi dispiace tanto che abbiamo dovuto annullare i concerti a Bologna e Venezia, ma tornerò ad adempiere i miei felici obblighi». Così Patti Smith ringrazia con un post Instagram i medici e gli infermieri dell'Ospedale Maggiore di Bologna, dal quale è stata dimessa ieri. malore» che ha reso necessari il ricovero e la cancellazione della serata prevista al teatro Duse di Bologna.

Patti Smith colpita da malore improvviso: la corsa al pronto soccorso, ricoverata. Annullato il concerto di Bologna

Il ringraziamento sui social

«Questa foto però è anche per ringraziare tutte le équipe mediche a livello globale - prosegue Patti Smith - ringraziare chi curare i bisogni della gente, specialmente quelli che lo fanno altruisticamente sotto il fuoco della guerra». «Inoltre - scrive ancora la "sacerdotessa del rock" - voglio ringraziare tutti per avermi inviato messaggi d'amore e preoccupazione. Sto riposando, come il dottore ha ordinato, grata di aver ricevuto tanta cura, ma dolorosamente consapevole che molti non sono così fortunati». Un messaggio in pieno stile Patti Smith, con una parte dello sguardo sempre rivolto alle cause sociali e agli angoli in cui si consumano le più gravi tragedie e iniquità del globo.

Secondo quanto riferito, il malore dell'artista è stato dovuto ad uno «sbalzo di pressione» e, dopo un breve periodo in osservazione in Medicina d’urgenza, ha lasciato l'ospedale di Bologna in buone condizioni. «Da parte dell’equipe del Pronto soccorso e della Medicina d’urgenza dell’Ospedale Maggiore, diretta da Alessio Bertini, l’augurio di poterla rivedere presto sul palco, dopo un opportuno periodo di riposo», si legge nella nota Ausl. Per quanto riguarda le prossime tappe del tour, il management di Patti Smith ha fatto sapere che anche i prossimi impegni saranno cancellati: il concerto in programma oggi, 14 dicembre, al teatro Malibran di Venezia e l'appuntamento con i fan per il firmacopie del suo libro, previsto presso la libreria Rizzoli di Milano.