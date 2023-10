​Parrucchieri non trovano personale a Firenze: «Dieci ore al giorno per 1.200 euro, i giovani non vogliono lavorare»

Spesso si sentono lamentele sul fatto che sia difficile trovare lavoro. Ma capita anche che i datori di lavoro lamentano difficoltà a trovare personale. Prima erano stati i ristoratori a lanciare l’allarme. Poi gli agricoltori e i balneari. Ora anche i parrucchieri di alcuni saloni: «Cercasi personale», senza trovarlo, denunciano i titolari. Capita a Firenze: più saloni, rivela il Corriere della Sera, non riescono a trovare apprendisti.

Gli annunci dei saloni di Firenze

I parrucchieri di Firenze parlano di «emergenza personale». Non trovano nuovi dipendenti perché, spiegano, «si tratta di un lavoro duro per cui serve passione e i giovani questa passione non ce l'hanno». C’è anche chi dice: «Ah, i giovani d’oggi». Alcuni ne fanno un discorso generazionale: «I giovani di oggi non sono come eravamo noi, noi sì che avevamo fame di lavoro». «I genitori non trasmettono più il senso del sacrificio, forse non lo faccio neppure io con i miei figli», spiegano al quotidiano milanese dal salone di Verzaia di Patrizia. In molti, sostengono, che i giovani di oggi non hanno desideri, né ambizioni. Sognano la fama facile attraverso i social e seguono le scorciatoie.

Il punto di vista dei giovani

Ma se queste sono le risposte ricevute, cosa pensano i giovani accusati? Lo stipendio base per un apprendista parrucchiere si aggira sui 1.200 euro netti al mese. «Non vogliamo lavorare 8-10 ore al giorno per 1.200 euro», motivano così i loro "no" i ragazzi e le ragazze che rifiutano di rispondere agli annunci dei datori di lavoro. «Nel corso degli anni lo stipendio può aumentare. Non si può pretendere di cominciare a lavorare e guadagnare quanto un manager», si difendono i titolari. La sintesi? «Bisogna fare gavetta e imparare la professione, ma i giovani piuttosto che aspettare, si licenziano».