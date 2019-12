Papa Francesco, operazione di cataratta in gran segreto alcuni mesi fa

di Franca Giansoldati

Il Papa in gran segreto si è sottoposto ad un piccolo intervento di cataratta agli occhi.

Città del Vaticano –L'operazione chirurgica è avvenuta alcuni mesi fa alla clinica Pio XI a. Si conclude così, dopo più di un anno di voci e smentite, il giallo della piccola operazione alla quale si doveva sottoporre il pontefice. Niente di impegnativo, ma si trattava pur sempre un intervento resosi necessario per via dell’età. Era stato lo stesso Bergoglio ad annunciarlo l'anno scorso visitando il carcere di Regina Coeli. Parlando con i detenuti disse: «Uno sguardo rinnovato fa del bene perché, per esempio alla mia età arrivano le cataratte e non si vede bene la realtà. Il prossimo anno mi devo far operare».Il tam tam di una operazione aveva iniziato a circolare sempre più con intensità, fino all’intervento della Santa Sede per smentire ufficialmente che fosse in programma. Insomma un giallo. L'operazione oggi viene fatta al laser, non dà nessun tipo di disturbi e consente immediatamente al paziente di riprendere le normali attività. Il pratica consiste nel taglio corneale che grazie al laser avviene in modo perfetto, modulando la sua estensione e profondità. Il cristallino naturale opacizzato viene prima frantumato e poi aspirato, dopo di che viene inserita la lente intraoculare. L'operazione meno di 20 minuti, viene eseguita in anestesia locale con gocce di collirio e non richiede punti di sutura, con il paziente che torna a casa dopo pochissimo tempo. Un ulteriore vantaggio: l'occhio operato non deve mai essere bendato.La cataratta colpisce soprattutto gli anziani e può essere rimossa in qualunque stadio della sua evoluzione, anche se l’intervento non deve essere troppo ritardato. Il disturbo colpisce il 60% dei soggetti di oltre 70 anni ed è dovuto alla progressiva opacizzazione del cristallino.