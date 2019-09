Vaticano, progressi con l'Islam e assieme presentano all'Onu la proposta di una giornata della fratellanza

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - La scelta simbolica segna un punto fermo: «il giorno 11 settembre è stato individuato come segno della volontà di costruire vita e fratellanza dove altri hanno seminato morte e distruzione».Questa mattina si è svolto a Casa Santa Marta il primo incontro del Comitato che dovrà lavorare su vari fronti per raggiungere gli obiettivi contenuti nel Documento sulla Fratellanza Umana siglato dal Papa e dalla massima autorità dell'Islam sunnita, l'Imam Al Tayyeb ad Abu Dhabi negli Emirati lo scorso febbraio.Il Comitato è composto da 7 membri. La Santa Sede è rappresentata da Miguel Ángel Ayuso Guixot MCCJ, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso (e prossimo cardinale) e da Yoannis Lahzi Gaid, Segretario particolare del Papa. L’Università Al-Azhar vi partecipa con il suo responsabile, Mohamed Husin Abdelaziz Hassan, e Mohamed Mahmoud Abdel Salam, Giudice ed ex Consigliere del Grande Imam. Gli Emirati Arabi Uniti sono rappresentati da Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman of Abu Dhabi Culture, Yasser Saeed Abdulla Hareb Almuhairi, scrittore e giornalista, e da Sultan Faisal Al Khalifa Alremeithi, Segretario Generale dei Muslim Elders.Il Santo Padre ha salutato i membri chiamandoli «artigiani della fraternità» e incoraggiandoli a tendere non solo la mano ma anche il cuore.Sono stati individuati alcuni passi concreti per dare avvio ad un percorso che non si presenta facile, primo tra tutti diffondere il testo non solo a livello accademico, per rafforzare l'Islam moderato. Tra le proposte congiunte quella di presentare alle Nazioni Unite una Giornata della Fratellanza Umana in un giorno da definire tra il 3 e il 5 febbraio, nonché la decisione di proporre ad alcuni rappresentanti di altre religioni di far parte del Comitato. Il prossimo incontro sarà il 20 settembre a New York.La riunione si è conclusa con la preghira per le vittime dell’11 settembre e di ogni atto di terrorismo.