Città del Vaticano - I medici avrebbero suggerito al Papa di avere pazienza, di non affrettare il suo ritorno a Santa Marta con la conseguente ripresa degli impegni, attendendo qualche giorno in più del previsto per non compromettere il percorso di guarigione avviato in modo soddisfacente dopo l'intervento subito domenica scorsa.

