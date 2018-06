Papa: «Famiglia a immagine di Dio è solo quella tra uomo e donna»

di Franca Giansoldati

«Oggi fa dolore dirlo: si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì, è vero che la parola famiglia è analoga» e ci sono «la famiglia delle stelle, la famiglia degli alberi, la famiglia degli animali...» ma «la famiglia, immagine di Dio, uomo e donna, è una sola».

CITTA' DEL VATICANO - La famiglia italiana (formata tra uomo e donna) ha bisogno di urgenti sostegni economici e fiscali da parte del governo. Papa Francesco si affianca alla battaglia che stanno facendo i Forum delle associazioni famigliari e ribadisce l'utilità di difendere i nuclei familiari, aiutandoli a far fronte alla crisi economica.«Il nostro mondo – ha detto durante una udienza - spesso tentato e guidato da logiche individualistiche ed egoistiche, non di rado smarrisce il senso e la bellezza dei legami stabili, dell’impegno verso le persone, della cura senza condizioni, dell’assunzione di responsabilità a favore dell’altro, della gratuità e del dono di sé. Per tale motivo si fatica a comprendere il valore della famiglia, e si finisce per concepirla secondo quelle stesse logiche che privilegiano l’individuo invece che le relazioni e il bene comune. E questo nonostante che negli ultimi anni di crisi economica la famiglia abbia rappresentato il più potente ammortizzatore sociale, capace di ridistribuire le risorse secondo il bisogno di ognuno».Papa Bergoglio pungola così il governo e le amministrazioni locali per «il pieno riconoscimento e l’adeguato sostegno alla famiglia: dovrebbero rappresentare il primo interesse da parte delle Istituzioni civili, chiamate a favorire il costituirsi e il crescere di famiglie solide e serene, che si occupino dell’educazione dei figli e si prendano cura delle situazioni di debolezza».Infine un appello: «Non stancatevi di sostenere la crescita della natalità in Italia, sensibilizzando le Istituzioni e l’opinione pubblica sull’importanza di dar vita a politiche e strutture più aperte al dono dei figli. È un autentico paradosso che la nascita dei figli, che costituisce il più grande investimento per un Paese e la prima condizione della sua prosperità futura, rappresenti spesso per le famiglie una causa di povertà, a motivo dello scarso sostegno che ricevono o dell’inefficienza di tanti servizi». E poi ricorda: