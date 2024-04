Il pane di Altamura? Prodotto in Repubblica Ceca. I "tir degli orrori" fermati al confine

Made in Italy? Meglio fake in Italy. Prosciutti modenesi prodotti in Danimarca, persino il pane di Altamura, dop, prodotto però in Repubblica Ceca.

LA DENUNCIA DI COLDIRETTI

«Ci dicevano che al Brennero non avremmo trovato camion in ingresso che trasportavano prodotti agroalimentari come li avevamo trovati negli anni passati- ha detto il presidente di Coldiretti Ettore Prandini – purtroppo i fatti hanno dimostrato esattamente il contrario. Troppi prodotti stranieri diventano italiani varcando i nostri confini. Questo non è più accettabile e vale per tutti i prodotti. Vogliamo una giusta trasparenza rispetto a quelle che sono le informazioni che devono essere date ai cittadini: per questo – conclude Prandini – serve l’obbligo di origine a livello europeo. Poi siano i cittadini a scegliere con consapevolezza cosa acquistare».