Pandoro Balocco-Ferragni in vendita su eBay: il prezzo? Fino a 100 euro. E c'è chi prova anche con le uova di Pasqua

Dopo la multa dell’Antitrust, il polverone mediatico e le scuse di Chiara Ferragni, nelle ultime ore sono comparsi su eBay alcuni annunci per vendere l'ormai celebre pandoro Balocco griffato Ferragni.

Sul pandoro - prodotto e messo in vendita nel 2022 - la data di scadenza riportata è aprile 2023, motivo per cui circa il 20% dei prodotti invenduti sono finiti nella spazzatura. Ma qualche esemplare è rimasto in circolazione, e qualcuno ora sta approfittando dei "15 minuti di celebrità" dei dolci natalizi per rivenderli, a prezzi decisamente maggiorati.

Vendute online anche le soprese delle uova di Pasqua

Basta fare un rapido giro sulla piattaforma di eBay per imbattersi in un pandoro Balocco-Ferragni venduto alla modica cifra di 100 euro, ma c'è anche chi vola più basso partendo da una base d'asta di 50 (il prezzo originale del pandoro era di circa 9 euro). Qualcuno non si ferma al pandoro e prova a vendere uova di pasqua targate Dolci Preziosi, e se il cioccolato è stato mangiato, pazienza: si vendono le sorprese contenute all'interno. Un piccolo pettine in plastica marchiato Chiara Ferragni, ad esempio, può essere acquistato per 30 euro. C'è chi va ancora oltre e prova a vendere solo la parte in cartone dellla confezione dell’uovo per soli 8 euro, più 4 di spedizione.