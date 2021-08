Panarea senza luce e acqua da ore, guasto all'impianto elettrico: ira turisti sui social

Panarea è senz'acqua e senza corrente. Chi si trova sull'isola delle Eolie, in Sicilia, sta vivendo una situazione di disagio. Perché non c'è luce da più di 7 ore su tutta l'isola. Un guasto all'impianto elettrico che ha anche altre conseguenze, dal momento che l'acqua per le abitazioni viene portata nelle case con lo stesso sistema. «Qualcuno sa perché manca la luce e quando tornerà?», si chiede un utente su Facebook nel gruppo PANAREA. Tra le risposte c'è anche quella di Enrico che scrive: «Il guasto sembra serio e hanno riferito per le 16». Una zona, però, non sembra aver subito le conseguenze dei problemi elettrici. È quella di Iditella. Nel resto dell'isola, tuttavia, continua a mancare. E i turisti sono infuriati: «Spero che arrivi presto anche qui – scrive Enrico – che si stanno scaricando i pc …».

APPROFONDIMENTI PANAREA Panarea, morto sub milanese di 15 anni: malore sott'acqua LA PROPOSTA Sicilia, pacchetti vacanze per le isole scontati «fino al... IL TEMA Isole, dove prenotare? Grecia avanti, ma da Capri all'Elba e...

Panarea, morto sub milanese di 15 anni: malore sott'acqua

Isole, dove prenotare? Grecia avanti, ma da Capri all'Elba e Ponza le vaccinazioni corrono