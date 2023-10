Torna l'ora solare: 60 minuti di luce in più al mattino: dall'idea (bocciata) di Franklin alla petizione pro-benessere

Si avvicina il ritorno all'ora solare: le giornate si accorceranno di un'ora la sera ma verranno recuperati 60 minuti di luce in più al mattino.

La storia

Il primo a lanciare l'idea dell'ora legale fu Benjamin Franklin, vulcanico scienziato e fra i padri fondatori degli Stati Uniti d'America, nel 1784: nell'articolo sul Journal de Paris la soluzione di spostare un’ora avanti le lancette dell’orologio con l’arrivo della primavera serviva per risparmiare sul consumo di candele e olio lampante.

L'idea dello studios dell'elettrictà (inventò, fra l'altro, il parafulmine), però, non venne raccolta fino al 1907 quando il costruttore inglese William Willet la ripropose anche per favorire la produzione industriale in tumultuoso sviluppo. Perà fu solo in piena Grande Guerra, nel 1916, che la Camera dei Comuni stabilì il British Summer Time. Poi altri paesi seguirono le orme del Regno Unito, Italia compresa dove il nuovo orario estivo rimase in vigore fino al 1920. L'ora legale venne infine applicata regolarmente dal 1966, mentre nel 1996 si registra l'adozione in tutta Europa.

I benefici

E proprio su benefici e svantaggi, è da tempo ormai che in Europa si discute dell'abolizione del cambio dell'ora. Molti sostengono infatti che il mantenimento dell'ora legale tutto l'anno sarebbe vantaggioso da diversi punti di vista.

Il cambio dell'orario

Il cambio dell'ora avverrà nella notte tra sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre: alle 3 di notte sarà necessario spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro, puntandole sulle 2 di notte. In questo modo saluteremo l'ora legale e dormiremo un'ora in più. Il cambio dell'ora rimarrà valido fino al weekend del 30 e 31 marzo 2024.

L'ora solare verso l'abolizione?

Il cambio dell'ora solare all'ora legale è stato introdotto in Europa dal 1966 e, secondo diverse misurazioni, sono molti i vantaggi riscontrati dall'introduzione dell'ora legale. Dal 2004 al 2022, secondo i dati di Terna Spa, società di distribuzione di energia elettrica, grazie all'ora legale in Italia il risparmio sul consumo di energia elettrica è stato complessivamente di circa 10,9 miliardi di kWh e ha comportato un risparmio di circa 2 miliardi di euro.

La petizione

Sono soprattutto i Paesi del Nord Europa a spingere per mantenere l'ora legale tutto l'anno, sostenendo che ciò avrebbe un impatto positivo sul benessere psicofisico delle persone, oltre che sul risparmio energetico. Sulla piattaforma Change.org è stata anche lanciata una petizione che ha finora superato le trecentomila adesioni, ma una decisione definitiva in Europa non è ancora stata presa, perciò, nonostante il dibattito molto acceso in merito potrebbe portare ad alcuni cambiamenti, è probabile che quest'anno non sarà l'ultima volta che cambieremo l'ora.