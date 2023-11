Olgettine sfrattate dalla villa in Brianza e stop all'assegno di mantenimento: le decisioni della famiglia Berlusconi (dopo la morte del Cavaliere)

Le "olgettine" non avranno più il loro assegno mensile (di 2500 euro) che Silvio Berlusconi versava per risarcirle, disse, dai danni che avevano subìto alla loro reputazione per essere state coinvolte nei vari processi Ruby. E inoltre per loro arriva anche lo sfratto dall'immobile che avevano avuto in commodato d'uso.

Olgettine, le decisioni della famiglia Berlusconi

Il contratto di comodato «si è estinto» con «la morte dello stesso dott. Berlusconi» e in conseguenza di questo si richiede la restituzione dell'immobile: questo è il testo di una raccomandata datata 3 ottobre che hanno ricevuto due fra le ragazze ospiti delle cene di Arcore al centro dei vari filoni del caso Ruby, da una società immobiliare della Brianza, che chiedeva loro di lasciare entro la fine dell'anno due ville gemelle di Bernareggio in cui vivono.

Chi sono Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli

È stato il Tg La7 a dare notizia dello “sfratto” senza fare nomi delle ragazze ma mostrando il testo della raccomandata.

Da quanto l'ANSA ha appreso da fonti legali, le due destinatarie della raccomandata relativa alle ville sono Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli. Da parte di una altra società immobiliare, sarebbe arrivato lo sfratto anche ad altre Olgettine che vivono in appartamenti.

Stop all'assegno di mantenimento

A questa notizia si aggiunge anche lo stop al mensile di 2500 euro per le “Olgettine”, che ogni mese hanno ricevuto 2.500 euro da Silvio Berlusconi che così intendeva risarcirle, disse, dai danni che avevano subito alla loro reputazione per essere state coinvolte nei vari processi Ruby. Lo si legge oggi su Il Corriere della Sera. Durante una delle udienze del primo processo Ruby, nel quale fu assolto come poi è avvenuto anche nel Ruby ter, Berlusconi disse che a ciascuna delle ragazze che erano state ospiti di Villa San Martino aveva assegnato 2.500 euro al mese come aiuto per i danni di immagine e lavorativi legati a indagini e processi. Alla morte del Cavaliere - scrive il quotidiano milanese - la famiglia ha bloccato i versamenti a tutte le Olgettine.