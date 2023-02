Nutella, un quintale di barattoli abbandonato tra gli ulivi: il ritrovamento diventa un caso

Un quintale di barattoli di Nutella diventa un vero e proprio caso. Sono stati abbandonati tra gli ulivi della Valle d'Itria a poca distanza da Locorotondo. A ritrovarli sono stati i volontari dell'Unità Interregionale di protezione ambientale Wardapark che hanno lanciato la segnalazione sui social network: «Devo trovare il colpevole», ha raccontato lo scorso 7 febbraio in diretta su Facebook il comandante Michelangelo Schiavone che ha aperto un'operazione denominata «Inchiesta della nocciola».

Il rinvenimento

Potere del marchio che da quasi sessant’anni (1964 il via della produzione ad Alba) identifica la crema spalmabile più nota e amata al mondo se la notizia del ritrovamento di un quintale di Nutella è stata rilanciata in queste ore da buona parte delle testate del Bel Paese. Sicuramente inusuale il rinvenimento, che in realtà risale allo scorso 23 gennaio che, nel recuperare quei barattoli, ha potuto verificare come gli stessi fossero in realtà scaduti addirittura dal 2021.

Il giallo

L'episodio è diventato un vero proprio giallo, dopo la segnalazione social e chi possa averli abbandonati in quell’angolo delle campagne pugliesi non è ovviamente dato sapere. Al ritrovamento, informano i volontari, ha fatto però seguito l’interessamento dell’azienda dolciaria albese, che ha inviato sul posto propri incaricati per il recupero della merce da smaltire e ringraziato il sodalizio ambientalista per la sua attività a tutela del bene comune.