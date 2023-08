Fedez torna sui social con Vittoria e la storia misteriosa: «Ama te stesso». I fan temono la crisi

Fedez è tornato sui social dopo essere stato assente per oltre una settimana. I fan erano molto preoccupati per lui. L'ultima volta che si è allontanato dalle storie su Instagram e dai canali pubblici è stato quando, dopo Sanremo, ha vissuto un momento molto delicato che lo ha portato a stare molto male. Ad aggravare la situazione c'era anche la mancanza di notizie da parte di Chiara Ferragni che, tuttavia, è tornata dai suoi follower dopo pochi giorni.

Insomma, cosa è successo in questi giorni di assenza? Andiamo a vedere il post e la storia emblematica pubblicati.

Fedez torna online

Fedez ha pubblicato su Instagram due scatti che ritraggono la piccola Vittoria mentre si mostra in due facce molto buffe: la prima di sorpresa (evidentemente non si aspettava di essere fotografata), con i capelli biondi arruffati e il viso ancora sognante dopo un pisolino e la seconda mentre addenta una fetta di pane e Nutella, con molta foga e il viso ricoperto di crema alle nocciole.

Le foto hanno divertito i fan che si sono tranquillizzati vedendo il suo ritorno. Mentre alcuni pensano che Fedez e Chiara abbiano trascorso del tempo offline per godersi la famiglia e i momenti insieme, altri pensano che sia successo qualcosa, ipotizzando una nuova crisi.

La storia su Instagram e il dubbio

Negli ultimi giorni alcuni dei loro amici avevano postato alcune storie in cui avevano detto di essere stati poco bene fisicamente, un raffreddore arrivato con la febbre alta. Che anche Fedez si sia ammalato insieme agli altri? Non si può escludere. Tuttavia, la storia che ha pubblicato poco fa, insinua ulteriormente il dubbio di una crisi tra Fedez e Chiara Ferragni.

Il rapper e imprenditore ha condiviso una foto con un sasso dove è stato precedentemente inciso: «F*ck others, love yourself», ovvero «Fan**lo gli altri, ama te stesso». Un messaggio implicito molto strano da parte di Fedez che non è solito condividere queste frasi emblematiche. Il gossip su una presunta crisi tra lui e Chiara Ferragni si fa sempre più forte, mentre i fan sperano che lui chiarisca il prima possibile.