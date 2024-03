Codice della Strada, cosa prevede: dalla stretta sui telefonini alla guida alle novità per gli autovelox. Il testo approvato dalla Camera

Via libera dell'Aula della Camera al ddl sul codice della strada con 163 sì, i voti contrari sono stati 107. Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo sul nuovo tracciato della strada statale Potenza-Melfi.

Autovelox, ecco la stretta: no a multe sotto i 50 km/h. Dove potranno essere posizionati (e dove no)

«Il disegno di legge sulla sicurezza stradale - ha messo in evidenza Salvini - prevede più rigore per chi sbaglia, quindi ritiro della patente per chi guida ubriaco, drogato, per chi abbandona animali, per chi usa il telefonino».

Codice della strada, cosa prevede il ddl

Tra le novità del nuovo codice della strada c'è la stretta su telefonini, sulla guida in stato di ebrezza e sui monopattini mentre si allargano leggermente le maglie sulla potenza delle auto che i neopatentati potranno guidare. La sanzione per chi guida con lo smartphone andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000. In caso di recidiva la multa lievita fino a 1.400 euro, la sospensione della patente può arrivare a tre mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti.

Gli autovelox

Un articolato pacchetto di innovazioni del codice riguarda gli autovelox. In particolare, in caso di più violazioni entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario, non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Mentre anche nelle 'stradè di Venezia sarà possibile accertare e sanzionare la velocità dei natanti grazie al "barcavelox". L'uso di autovelox per i controlli dalle aree Ztl verrà sottoposto a una serie di limitazioni (e l'istituzione di nuova aree a traffico limitato dovrà essere sottoposta al parere vincolante dei prefetti).

Tolleranza zero

È tolleranza zero per chi guida in stato di ebbrezza con sanzione detentiva e pecuniaria in base al tasso alcolemico, sospensione della patente fino a due anni e decurtazione di 10 punti. Per quanto riguarda i monopattini scatta l'obbligo di targa, casco e assicurazione. Sale poi da uno a tre anni il divieto di guida delle cosiddette supercar per i neopatentati.

Non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e autovetture con potenza oltre 105 kW. Il limite di potenza è stato comunque aumentato. L'attuale Codice prevede il limite a 55 kW/t per gli autoveicoli in generale e a 70kw/h per le autovetture.