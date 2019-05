Napoli, ruba cassonetto dell'immondizia e lo porta via in motorino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scena è incredibile. Però è la conferma di una storia che, senza immagini, sembrerebbe arrivare dal mondo della fantasia. Il fatto è avvenuto a Napoli dove un uomo ha rubato un cassonetto della nettezza urbana e lo ha portato via in motorino. Questa è la scena riprodotta in un video pubblicato su Fb dal consigliere regionale della Campania Francesco, che ha commentato: «Siamo ben oltre l'assurdo, l'inciviltà è fuori controllo. Delinquenza, teppismo e maleducazione: qui tutto sembra tollerato, serve un'inversione di tendenza». Borrelli spiega che il video, inviatogli da un cittadino, è stato realizzato in via Nuova del Campo a Napoli. «Una scena ben oltre l'assurdo. Come si può arrivare a rubare un cassonetto? Come è possibile che una persona trasporti un oggetto del genere a bordo di uno scooter? L'inciviltà è fuori controllo e affermare il contrario significa nascondersi ipocritamente dietro un dito»