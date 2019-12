Auto in corsa con un bambino nel cofano: la foto fa il giro del web

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Cronache dalla città senza più regole. Quartiere Arenella, ieri mattina. Prima domenica di dicembre con i negozi aperti, bella giornata di sole e tante famiglie per strada. In piazza Muzii c'è anche un incredibile fuoriprogramma. Qualcuno al volante di una fiammante Abarth 124 Spider imbocca la curva che piega verso via Domenico Fontana, e a qualche passante non sfugge il particolare: la vettura sta circolando con il cofano aperto, e al suo interno c'è un bambino. Lo racconta Il Mattino. A ricevere...