Natale al caldo grazie all'anticiclone: sole e temperature sopra la media. Le previsioni meteo per le feste

È in arrivo sull'Italia un super-anticiclone sub-tropicale che, secondo quanto riportato dai metereologi di 3B Meteo, si espanderà dall'Atlantico su tutta l'Europa occidentale portando temperature miti e cielo sereno fino alla settimana di Natale.

Meteo, torna il freddo con neve fino a bassa quota, ma dal weekend arriva l'anticiclone: Natale è salvo?

L'anticiclone porterà con sé una massa di aria calda che sortirà i suoi effetti un po' ovunque, anche se in modo più marcato in montagna. Nelle prossime 48 ore assisteremo ad un rialzo delle temperature che porterà i valori al di sopra della norma stagionale, con scarti fino a 6-8 gradi al Centro-Nord, mentre nelle Alpi lo zero termico salirà fino alla quota fuori scala dei 3500 metri. Di seguito vediamo nel dettaglio le previsioni dei prossimi giorni e la tendenza metereologica fino alla settimana di Natale.

Le previsioni di oggi, lunedì 18 dicembre

Cieli in prevalenza sereni in tutta l’Italia; unica eccezione alcune nubi sparse su Puglia, Sicilia e Sardegna sud-orientale. Anche le temperature saranno in aumento, con valori massimi oltre la media nelle regioni centrali e settentrionali ed un clima eccezionalmente mite per la media stagionale soprattutto in montagna. Venti forti sulle Isole e moderati da nordovest sul mare Adriatico.

Martedì 19 dicembre

Ancora sole su praticamente tutte le regioni e temperature in ulteriore lieve aumento, con valori diurni che potranno sfiorare i 20 gradi in molte zone.

Eccezione al bel tempo sarà la Sicilia dove si osserveranno alcuni annuvolamenti, anche se senza precipitazioni.

Lieve peggioramento a metà settimana

Nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre, la tendenza anticiclonica sarà intervallata da una parentesi di maltempo che interesserà sopratuttto Sicilia, Calabria e Sardegna, con piogge e vento forte. Al Centro-nord si assisterà ad un aumento della nuvolosità ma in assenza di precipitazioni; mentre le temperature continueranno a mantenersi qualche grado sopra la media.

Le previsioni per Natale

L'anticiclone sub-tropicale potrebbe durare sino a Natale, mantenendo sull'Italia cieli soleggiati e temperature miti, previste intorno ai quindici gradi nelle zone centro meridionali, e ai dieci nelle regioni settentrionali; mentre sulle isole si potrebbe arrivare a picchi di venti gradi.

Nella giornata della Vigilia potremo però assistere ad alcune infiltrazioni umide che comporteranno isolati fenomeni piovosi sulle regioni centro meridionali tirreniche. Per la giornata di Natale sarà invece il versante Adriatico a risentire delle infiltrazioni d'aria umida. Situazione simile per la giornata di Santo Stefano, con possibilità di precipitazioni sparse e poco significative. Le temperature si manterranno sopra la media nonostante le correnti occidentali.