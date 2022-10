Meloni arriva sulla Fiat 500 X bianca e va via sulla Audi presidenziale: la nuova vita da premier

Arriva con la sua auto, la 500 X bianca, e va via con l'Audi A6 grigio presidenziale messale a disposizione da Palazzo Chigi, perché intanto è diventata premier incaricata. Giorgia Meloni sala sulla berlina e fa il pollice all’insù del tutto bene. E va via dal Colle. Le sue auto posteggiate nel cortile rappresentano la vita di prima e la vita di adesso. «Cercherò di cambiare vita il meno possibile», è la promessa che lei ha fatto a se stessa, «ma so che non sarà facile».