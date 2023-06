Maturità 2023, oggi la prima prova: il toto-tracce su autori e temi tra Carlo III, Manzoni e la guerra in Ucraina

La notte prima degli esami è passata, ed è passata per la centesima volta dato che l'Esame di Stato o Maturità quest'anno compie 100 anni. Fu infatti la riforma di Giovanni Gentile nel 1923 ad introdurlo: una formula rigida con 4 prove scritte e una prova orale che copriva il programma degli ultimi tre anni e la commissione era composta totalmente da membri esterni.

La prima prova

Sono 536.008 gli studenti che questa mattina a partire dalle 8.30, quando il ministero dell'Istruzione e del Merito comunicherà la chiave per l'apertura del plico telematico (disponibile sul sito del Mim), con un dizionario sul banco affronteranno la prima prova, quella scritta d'italiano: una scelta tra 7 tracce di diversi ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale, suddivise in tre diverse tipologie: 2 analisi del testo (uno poetico e l'altro di prosa), 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità.

Il toto tracce: gli anniversari

Dato che sono usciti lo scorso anno non sono favoriti Luigi Pirandello ed Eugenio Montale.

La traccia “storica” o “attuale”

Sì, il tema storico è stato eliminato ma solitamente riemerge tra le tracce di testo argomentativo. Tra questi ci può esser una stesura sul conflitto russo-ucraino, sulla entrata in vigore della Costituzione, sulla scoperta del Dna. Altri temi che possono interessare sono l’intelligenza artificiale con annesso uso di Chat Gpt, i disturbi alimentari, il calo della natalità in Italia, la sicurezza stradale, ma anche i cambiamenti climatici con le recenti problematiche emerse anche in Italia. Tra i personaggi attuali più quotati che potrebbero finire tra i banchi spunta Carlo III d’Inghilterra (e la sua incoronazione) dopo la morte della regina Elisabetta.

Le dichiarazioni del ministro Valditara agli studenti

«In bocca al lupo a tutti i ragazzi che affronteranno la Maturità. – È il messaggio del ministro Giuseppe Valditara che, sottolinea, sarà – un vero esame di maturità. Un consiglio: affrontatelo senza timori e con serenità». Qualche ora prima Valditara, ai microfoni di Tecnica della Scuola, aveva dichiarato: «L’Esame di Stato non è la prova finale, non è il giudizio divino. E i commissari non sono degli inquisitori. Sanno che dovranno cercare di cogliere quel grado di maturazione che i ragazzi hanno saputo raggiungere: quanto hanno assimilato del percorso, soprattutto dell’ultimo anno. Sarà quindi un colloquio che dovrà essere vissuto con estrema tranquillità, senza che la sua attesa privi del sonno 500.000 ragazzi italiani».

La seconda prova e il colloquio

Quest'anno, superata la fase dell'emergenza sanitaria, l'esame, infatti, torna definitivamente alla normalità: due prove scritte a carattere nazionale (decise cioè dal Ministero) e un colloquio; commissari interni ed esterni; svolgimento delle prove Invalsi requisito di ammissione; unica deroga i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto), il cui svolgimento non è requisito di ammissione all'Esame. Domani la seconda prova scritta, sempre in contemporanea in tutti gli istituti, elaborata dal Ministero e che varia a seconda dell'indirizzo e delle materie: al liceo Classico la seconda prova verterà sul latino, allo Scientifico su matematica, al liceo Linguistico sulla prima lingua e cultura straniera.

Cosa non si può portare

L'elenco delle cose che non è possibile portare è quello che maggiormente preoccupa gli studenti. E le direttive non lasciano molt spazio all'immaginazione. È infatti vietato portare il cellulare o altri strumenti tecnologici che permettono un collegamento a internet. Consentiti invece gli orologi, ma attenzione agli smartwatch: pur non essendoci disposizioni precise, è possibile che le commissioni impediscando agli studenti di portarli in classe durante le prove.