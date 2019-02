Maltempo, è il giorno di Big Snow. Neve a Milano, un morto a Torino

CLICCA QUI

Un 34enne è morto, la scorsa notte, in un incidente stradale a Stupinigi, alle porte di Torino. Stava percorrendo viale Torino a bordo di una Fiat Panda, quando si è ribaltato forse a causa della nevicata.

È il giorno di. Aè arrivata la. Stamani la città, insieme a molti altri centri e paesi della Lombardia, si è svegliata sotto un sottile manto bianco. Fiocchi anche a, dove si registra unin un incidente stradale causato dalla neve, e sull'arco alpino. Temperature in netto rialzo aA Milano la neve ha imbiancato le auto posteggiate, i giardini e le aiuole. Il 118 raccomanda di prestare prudenza mentre si cammina e la Polizia Locale ricorda di mantenere le distanze dalla auto che precedono per via delle allungate distanze di frenata per via dell'asfalto viscido.L'ennesima fase di forte maltempo sull'Italia, ricorda IlMeteo.it, è dovuta al passaggio di una profonda onda depressionaria in seno alla qualche transiterà un'attiva perturbazione. Essa sarà alimentata da venti oceanici e sospinta da correnti meridionali miti e via via più umide. Il freddo preesistente, soprattutto su alcune aree del nostro Paese, contrasterà con tali correnti, provocando intense ed abbondanti nevicate, fino in pianura.