Lotto, vince oltre un milione dopo aver perso il lavoro e aver visto il fratello morire di Covid

Con la moglie ha vinto 1 milione di sterline all'estrazione del Lotto, pari a oltre un milione e 100 mila euro, dopo aver perso il lavoro a causa della pandemia e dopo aver visto morire il fratello a causa del coronavirus. La coppia, David e Shelley Adams, di Chipping Norton, Oxfordshire, nel Regno Unito, sabato ha vinto il premio al Lotto poche settimane dopo che il fratello di David è morto di coronavirus e la moglie dell'uomo è stata stroncata da un attacco di cuore. A Shelley Adams, inoltre, un anno prima della vincita milionaria era stata diagnosticata la sclerosi multipla.

