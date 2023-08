Estrazioni Superenalotto, Lotto e 10eLotto di giovedì 24 agosto 2023: numeri vincenti e quote. Nessun 6, un 5+1 da 560 mila euro

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, le estrazioni di giovedì 24 agosto 2023: in diretta a partire dalle ore 20 tutti i numeri vincenti di oggi, con il jackpot del Superenalotto che, dopo il 6 da oltre 42,5 milioni centrato a Teramo sabato 10 giugno scorso, assegnava oggi un ricco montepremi da 44,6 milioni di euro. Nel Superenalotto non ci sono stati 6 ma un 5+1 da 560 mila euro. Per la prossima estrazione di oggi sabato 26 agosto, il 6 avrà un jackpot da 45 milioni.

LOTTO, ESTRAZIONE DI GIOVEDI' 24 AGOSTO 2023

Dalle ore 20 in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso di oggi giovedì 24 agosto 2023.

Estrazioni del Lotto di giovedì 24 agosto 2023

Estrazioni del Superenalotto di giovedì 24 agosto 2023

Quote del Superenalotto di giovedì 24 agosto 2023

LOTTO, LE RUOTE

BARI 16 75 1 25 72

CAGLIARI 69 89 8 38 25

FIRENZE 45 10 40 2 53

GENOVA 35 21 58 79 76

MILANO 89 40 52 60 6

NAPOLI 13 24 10 74 2

PALERMO 7 17 45 76 54

ROMA 72 14 87 86 67

TORINO 9 45 84 90 70

VENEZIA 24 39 52 70 63

NAZIONALE 81 71 48 9 46

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO DI GIOVEDI' 24 AGOSTO 2023

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Come abbiamo scritto in apertura, dopo il 6 da oltre 42,5 milioni centrato a Teramo sabato 10 giugno, oggi giovedì 24 agosto 2023 ci sono in palio con il jackpot 44,6 milioni di euro per il 6.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

54 34 71 77 67 3

Numero Jolly 2

Numero SuperStar 49

10ELOTTO, I NUMERI ESTRATTI

1 7 8 9 10 13 14 16 17 21 24

35 39 40 45 58 69 72 75 89

NUMERI EXTRA 2 6 25 38 52 53 60 70 74 76 79 84 86 87 90

NUMERO ORO: 16

NUMERO DOPPIO ORO: 16 75

NUMERO GONG: 81

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n. 108 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 1 totalizzano Euro:560.317,76

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 45.256,44

Punti 4: 433 totalizzano Euro: 462,04

Punti 3: 19.706 totalizzano Euro: 28,96

Punti 2: 319.653 totalizzano Euro: 5,39

SUPERSTAR

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 46.204,00

Punti 3SS: 110 totalizzano Euro: 2.896,00

Punti 2SS: 1.912 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 13.612 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 28.458 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 104 totalizzano Euro: 5.200,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 15.700 totalizzano Euro: 47.100,00

Vincite WinBox 1: 2.218 totalizzano Euro: 55.450,00

Vincite WinBox 2: 222.096 totalizzano Euro: 452.310,00

Totale vincite Seconda Chance: 15.804 Totale vincite WinBox: 224.314

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 45.000.000,00