Grandine e bomba d'acqua in centro a Roma: turisti in fuga in cerca di un riparo

Maltempo. Una intensa grandinata si è abbattuta sul centro di Roma nel pomeriggio a partire dalle 17.30. In pochi minuti turisti che passeggiavano nelle strade della Capitale sono corsi a caccia di un ombrello o di un riparo. Strade imbiancate sul lungotevere e in via Cola di Rienzo.

Maltempo, oggi allerta (anche) nel Lazio

Previste inoltre, dal primo mattino di oggi, temporali su Calabria e Sicilia, specie settori settentrionali dell'Isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Lo indica un'allerta meteo ella Protezione civile. Per domani è stata valutata allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia e allerta gialla sul restante territorio delle due regioni. Allerta gialla in Abruzzo, Umbria, Molise, Basilicata e Puglia.