Granchio blu in cucina? Lo chef Cedroni: «Ottimo, lo uso nel mio brodetto. Perfetto per bruschette e per la pasta»

Sono sempre di più i ristoranti e gli chef che decidono di includere il granchio blu all'interno dei propri menù, trasformando questa specie aliena che da quest'estate ha invaso il mare delle coste italiane da minaccia a opportunità. Non solo ristoratori, però: molte persone cominciano ad essere incusiosite dall'uso in cucina di questo crostacei e, se si parla di ricette, a consigliarne qualcuna interviene chef Moreno Cedroni: «Ho messo il granchio blu nel menù dei miei ristoranti.

In particolare, utilizzo i granchietti blu nel mio brodetto 'insidè, una ricetta tradizionale rivisitata» «È un crostaceo molto buono», aggiunge.

«Bontà indiscussa»

«Ho sempre visto i granchietti tipici dell'Adriatico, quelli grigi che hanno un gusto unico - spiega lo ched originatio di Senigallia - per cui è stato semplice per me sostituirli con questi che sono arrivati in Italia da mari lontani attraverso le navi». Un brodetto che Cedroni ha messo in carta nei suoi ristoranti a Marzocca di Senigallia, dove ha anche uno street food, e a Portonovo.

Per quanto riguarda gli esemplari più grandi, che hanno le chele e la polpa molto buone, Marzocca afferma: «La qualità e la bontà del granchio blu sono indiscusse, ma sono indiscussi anche i danni che sta facendo, noi possiamo sensibilizzare le persone ma il nostro contributo per la soluzione del problema è come un granello di sabbia» «La mancanza di vongole sicuramente ci preoccupa - sottolinea - anche perché ci sarà un aumento dei prezzi come è già avvenuto negli ultimi anni. E questo comporterà che ci sarà più spazio per le vongole che provengono da altri Paesi, come il Portogallo. Spero quindi che nelle acque di Goro si possa intervenire bene, in maniera efficace».

La ricetta

E per cucinare il granchio a casa lo chef suggerisce: «Mettere in una pentola un trito di cipolla, olio extravergine, una spruzzatina di aceto, pomodoro a pezzetti (vanno bene anche in barattolo), poi cuocere lentamente con il coperchio e alla fine mettere i granchietti togliendo il carapace e far cuocere un quarto d'ora. Viene fuori una zuppa di granchi per la bruschetta molto buona oppure ci si può saltare la pasta». «Tanto gusto in poco tempo per un utilizzo facile» assicura lo chef.