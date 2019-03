Rubano i fiori dalla tomba di un bimbo di 2 anni, la mamma lascia un biglietto: «Vergogna»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Choc a Vercelli , in Piemonte. Nel cimitero della città sono stati rubati i fiori e una piantina dalla tomba del piccolo Alessandro , un bimbo morto a due anni nello scorso ottobre alla fine di una grava malattia. Naturale la rabbia dei genitori Melissa e Stefano, che hanno voluto scrivere e lasciare un bigliettino sulla tomba: «Vergogna, come ci si sente a rubare i fiori a un bambino morto a due anni? E se fosse capitato a tuo figlio?». Incredula anche la sorellina di Alessandro,, cinque anni appena.Spiega la mamma. «Lo abbiamo fatto perché deve vergognarsi, già non stiamo vivendo una situazione facile e ora anche questo. Siamo senza parole, non è per il valore, si trattava di un vasetto di 10 euro con una piantina di 20 centimetri, ma quel pensiero era stato scelto dalla sua sorellina, che porta ogni settimana qualcosa sulla tomba. Aveva preso questi fiori perché le piacevano. Le piaceva anche la confezione tutta colorata, era pieno di fiori, gioioso», ha raccontato alla Repubblica.