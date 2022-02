Eunice si abbatte sull'Italia, vento forte in tutto il Paese: a Torino ferita una donna travolta da un cancello

Dopo la Gran Bretagna, il vento ha iniziato a soffiare ad alta intensità anche sull'Italia. «La coda di Eunice, la tempesta che nelle ultime ore ha spazzato diversi Paesi nordeuropei, è in azione sull'Italia, riportando condizioni di tempo spiccatamente instabile, con venti ad oltre 100 km/h, temporali e neve in montagna». Lo spiega sito www.iLMeteo.it sottolienando che «nella giornata odierna ad essere maggiormente investite dal maltempo saranno le regioni centro-meridionali: ci saranno occasioni per piogge, temporali e locali grandinate a causa dell'afflusso di aria più fredda in quota. Al Nord lo scenario meteorologico risulterà invece più stabile su gran parte dei settori, con il ritorno del sole dal pomeriggio e con temperature che, durante il giorno, potranno risultare gradevoli; da segnalare, tuttavia, qualche nevicata lungo l'arco alpino, specie sui versanti esteri».

APPROFONDIMENTI ALLERTA ROSSA Tempesta Eunice in Gran Bretagna: mareggiate e venti fino a 150... MONDO Belgio, le montagne russe si bloccano: passeggeri sospesi a 32 metri... CAMBRIDGE La tempesta Eunice sradica il clone dell'albero di mele che... METEO Eunice: venti fino a 200 km orari: tredici morti e 400.000 persone al... MALTEMPO Viaggi e voli in tilt in Inghilterra: a Londra cancellate partenze...

ALLERTA VENTO SULL'ITALIA

Torino, donna travolta da un cancello

Travolta dal cancello d'ingresso dell'azienda in cui lavora, che si sarebbe staccato a causa del forte vento, una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Cto di Torino con un grave trauma cranico. È accaduto alla 'Grandi Legnami' di Candiolo (Torino), azienda leader nel settore della commercializzazione e della lavorazione di legname da costruzioni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Moncalieri, gli agenti della polizia municipale e gli ispettori dello Spresal dell'Asl To5.

Allerta vento in Friuli

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo di color giallo, valida dal pomeriggio di oggi fino alle 15 di domani, per vento forte previsto sui monti. Dopo il passaggio di un veloce fronte atlantico - spiega la Protezione civile - giungeranno forti correnti settentrionali. Da oggi pomeriggio sui monti in quota, a partire da ovest, soffierà vento sostenuto da nord-ovest; nella notte e fino al primo pomeriggio di domani sarà forte o molto forte. Qualche raffica potrà raggiungere anche i fondovalle e la pedemontana. La fase acuta - sostiene la Protezione civile - è prevista stanotte e domani mattina: il verificarsi di tali eventi può comportare locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse alle possibili raffiche di vento. Oggi e domani, informa inoltre il bollettino Neve e valanghe, sulle Alpi il pericolo valanghe sarà 'moderatò: oltre i 1800 metri, gli accumuli da vento in particolare nelle esposizioni settentrionali, localmente, sui pendii molto ripidi, potranno subire un distacco in genere con forte sovraccarico originando valanghe di piccole e medie dimensioni. Durante le ore calde possibili scaricamenti dai pendii più ripidi soleggiati. Sulle Prealpi e sulle Alpi sotto i 1800 il pericolo sarà 'debolè: possibile a livello isolato il distacco provocato di piccole valanghe soprattutto con forte sovraccarico in particolare a Nord e sulle pendenze estreme.

Allerta arancione in Toscana

Allerta arancione per vento forte in Toscana fino alle 20 di oggi lunedì sulla costa centro meridionale e sulle isole dell'Arcipelago. Previsto anche un avviso di codice giallo sempre per vento, da stanotte fino alle 11 di domani martedì in Garfagnana, Valle del Serchio, Versilia, Lunigiana. I fenomeni sono legati al calo di pressione determinato dall'arrivo sulla Toscana di una rapida perturbazione, che porterà anche precipitazioni e temporali sparsi. Così il bollettino meteorologico emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale in cui si sottolinea il rinforzo di vento di libeccio con raffiche fino a 90 chilometri orari previsto sull'Arcipelago e sulla costa centrale, sui rilievi retrostanti e sui crinali, con intensificazioni previste nel pomeriggio di oggi lunedì anche nel canale di Piombino. Da stanotte fino alle prime ore di domani martedì ci saranno raffiche di tramontana - maestrale sulla costa settentrionale e sui rilievi a nord ovest. In mar Tirreno, per l'aumento del moto ondoso è in corso fino a stanotte il codice giallo per rischio mareggiate sulle zone costiere centro-sud della Toscana e le isole.

Collegamenti con isole del golfo di Napoli a rischio

Il forte vento da ovest sta rendendo difficili in queste ore i collegamenti marittimi per le isole del golfo di Napoli. Attualmente sono sospese numerose corse dei mezzi veloci da Napoli Molo Beverello per Ischia Porto, Forio e Procida così come risultano cancellati anche alcuni collegamenti con navi traghetto dal porto di Pozzuoli per l'isola d'Ischia e Procida. In considerazione delle previsioni meteo che annunciano condizioni in netto peggioramento per il pomeriggio e la serata, con venti che spireranno sino a 45 nodi e mare agitato, è probabile che le compagnie sospendano ulteriori corse programmate; già ufficializzata la cancellazione del collegamento Tirrenia da Napoli per Palermo, previsto in partenza alle 20.15 e che non sarà effettuato proprio per le previste condizioni meteo marine avverse nel basso Tirreno.

Problemi anche tra Sardegna e Corsica

Le raffiche di Maestrale tra gli 80 e i 100 km/h che stanno sferzando la Sardegna settentrionale e le onde alte 3 metri stanno causando disagi nei collegamenti con la Corsica. Moby fa sapere che sono saltate le prime due corse del mattino da Santa Teresa Gallura a Bonifacio delle 7 e da Bonifacio a S. Teresa delle 8.30. Il traghetto Janas della Tirrenia, in servizio sulla Genova-Porto Torres, è invece stato dirottato al porto di Olbia, da dove ripartirà questa sera verso lo scalo ligure. La nave Athara, in servizio questa sera da Genova per Porto Torres, invece, effettuerà regolarmente il collegamento verso il porto turritano ma prenderà la rotta di levante passando a est della Corsica, al riparo dal forte vento da nord-ovest.