Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 21 febbraio: tutti i numeri vincenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

potete come sempre seguire le estrazioni e trovare su questa pagina tutti i numeri vincenti in tempo reale. La combinazione vincente delè la seguente:. Per il concorso di oggi, il n. 23 dell’anno, il jackpot per la sestina vincente è da record: con, il fortunato vincitore può portarsi a casa quella che in questo momento è la vincita più alta d’Europa.BARI 1 15 83 16 60CAGLIARI 3 31 86 24 63FIRENZE 66 63 23 77 34GENOVA 31 11 33 24 28MILANO 54 58 56 1 10NAPOLI 22 29 4 26 77PALERMO 48 80 11 2 28ROMA 44 62 33 17 74TORINO 69 28 19 15 17VENEZIA 32 67 10 17 75NAZIONALE 66 87 7 1 8