Lotto, estrazioni del 17 febbraio con 10eLotto. Superenalotto, nessun 6 né 5+

Di seguito l'estrazone didi oggi, sabato 17 febbraio 2018. Combinazione Superenalotto: 5 17 37 40 55 79, Jolly 31, Superstar 66. Non sono stati realizzati 6, né 5+. Ilsale a 102 milioni.LEGGI ANCHE ----> Lotto, estrazioni del 15 febbraio con il 10eLotto. Superenalotto, nessun 6 né 5+ BARI 63 85 22 54 18CAGLIARI 28 17 33 40 20FIRENZE 22 45 50 19 79GENOVA 41 54 5 61 65MILANO 53 56 12 38 89NAPOLI 74 7 22 13 30PALERMO 15 9 30 56 17ROMA 6 71 88 13 63TORINO 35 74 79 39 12VENEZIA 46 38 60 50 65NAZIONALE 85 49 52 58 686 7 9 15 17 22 28 33 35 3841 45 46 53 54 56 63 71 74 85NUMERO ORO 63 ì, DOPPIO ORO 63 85COMBINAZIONE SUPERENALOTTO5-17-37-40-55-79 Jolly 31 Superstar 66QUOTE Superenalotto/SuperStar n.21 di oggiSUPERENALOTTOPunti 6: NESSUNOPunti 5+: NESSUNOPunti 5: 3 totalizzano Euro: 78.592,04Punti 4: 805 totalizzano Euro: 308,44Punti 3: 32.507 totalizzano Euro: 22,48Punti 2: 477.635 totalizzano Euro: 5,00SUPERSTARPunti 6SB: NESSUNOPunti 5+SB: NESSUNOPunti 5SS: NESSUNOPunti 4SS: 2 totalizzano Euro: 30.844,00Punti 3SS: 131 totalizzano Euro: 2.248,00Punti 2SS: 1.967 totalizzano Euro: 100,00Punti 1SS: 13.560 totalizzano Euro: 10,00Punti 0SS: 27.352 totalizzano Euro: 5,00Vincite Immediate: 16.836 totalizzano Euro: 420.900,00Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 102.000.000,00