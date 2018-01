Estrazioni di Lotto e 10eLotto di sabato 27 gennaio 2018: i numeri vincenti e le quote. Superenalotto, non ci sono 6 né 5+1

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: nessun vincitore

Punti 5+1: nessun vincitore

Punti 5: ai 2 vincitori vanno 110.229,40 euro

Punti 4: ai 576 vincitori vanno 387,70 euro

Punti 3: ai 23965 vincitori vanno 28,15 euro

Punti 2: ai 395855 vincitori vanno 5,30 euro



SUPERSTAR, LE QUOTE

5 stella: nessun vincitore

4 stella: ai 3 vincitori vanno 38.770 euro

3 stella: ai 127 vincitori vanno 2.815 euro

2 stella: ai 2010 vincitori vanno 100 euro

1 stella: ai 13130 vincitori vanno 10 euro

0 stella: ai 28851 vincitori vanno 5 euro

04 06 11 22 25 29 36 39 40 42 47 57 66 67 73 76 79 81 84 85

numero Oro 11

doppio Oro 11 84

Ecco i numeri vincentididi oggi,Superenalotto, non ci sono stati 6 né 5+1, il jackot per la sestina vincente è così salito a 92 milioni di euro. Ricordiamo che la prossima estrazione è fissata per martedì 30 gennaio 2018.LEGGI ANCHE --- >11 84 85 37 2636 73 76 68 8379 39 16 83 1166 57 16 29 2581 29 39 45 7325 06 14 55 8167 42 63 19 9047 40 80 11 0779 04 46 74 5122 67 86 64 7078 13 35 36 385 24 68 72 78 853212