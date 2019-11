© RIPRODUZIONE RISERVATA

non pervenuta. La nuova settimana si apre nel peggiore dei modi sul fronte. Ci attende infatti un lunedì all'insegna del tempo in rapido peggioramento per il transito di un'intensa perturbazione collegata ad un vortice di bassa pressione sviluppatosi domenica tra la Sardegna e le Isole Baleari. Quest'anno dunque non ci sarà la cosiddetta: questo periodo dell'anno, di solito è caratterizzato da un ritorno momentaneo del caldo dopo alcuni giorni di freddo. La festa di San Martino sarebbe dovuta partire proprio l'11 novembre, giorno in cui si festeggia il santo, e sarebbe dovuta durare per circa tre giorni (esiste anche un proverbio che recita: "l’estate di San Martino dura tre giorni e un pochino"). Quest'anno, invece, l'inverno farà prepotentemente il suo ingresso su tutta l'Italia.Ma perché l'estate di San Martino si chiama così?secondo cui Martino di Tours, durante una tempesta, si liberò del suo mantello per donarlo a un mendicante. La storia vuole che, per miracolo, lacessò di cadere, il vento di infuriare, le nubi sparirono dal cielo e il tempo divenne mite e piacevole. Dopo questo episodio Martino, che non era battezzato, intraprese il cammino della Fede e divenne un cristiano a tutti gli effetti, per pioi diventarenel 371 d.C.Ma la tradizione di questa festa è legata anche alla cultura contadina. Durante l’estate di San Martino, infatti, venivano rinnovati i contratti agricoli annuali: da qui viene il. Inoltre, tradizionalmente durante questi giorni si aprono le botti per il primo assaggio del vino nuovo. Celebre la poesia di Carducci intitolata San Martino, Novembre di Giovanni Pascoli e il romanzo di Stifter intitolato L’estate di San Martino.