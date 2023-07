Emiro del Qatar davanti a Bari: tre mogli, 13 figli e un super yacht da mezzo miliardo di dollari

Ha sposato tre mogli. Dalla prima ha avuto quattro figli. Dalla seconda ne ha già avuto cinque e dalla terza quattro. In tutto otto maschi e cinque femmine. E ora torna a solcare i mari pugliesi a bordo del suo super yacht di lusso da 133 metri. Una visione da mezzo miliardo di dollari che oggi si è palesata nelle acque di Bari, sul lungomare proprio davanti alla sede della Regione. Il proprietario è lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar, appartenente alla famiglia sovrana del Paese da 150 anni.

I numeri del superyacht

L'emiro Al Thani è proprietario del Paris Saint-Germain e fondatore della tv araba Al Jazeera. Il quarantaduenne arabo appartiene infatti alla famiglia sovrana che da oltre 150 anni regna nel suo paese e già lo scorso anno era stato avvistato nelle acque del Salento, davanti alla costa di Gallipoli, con il suo yacht super lussuoso da 12 suite, due piscine, palestra, eliporto e una sala cinema.

A bordo dello yacht oltre alla famiglia reale anche un equipaggio di 60 persone. Insomma con i suoi 133 metri di lunghezza Al Mirqab è un panfilo di extra lusso tra i più grandi al mondo. Il quarantaduenne arabo appartiene infatti alla famiglia sovrana che da oltre 150 anni regna nel suo paese.

La famiglia reale

L'emiro ha tre mogli (secondo la legge islamica potrebbe averne fino a quattro, purché provveda alle necessità finanziarie di tutte e le tratti in modo equo) e 13 figli (sette maschi e sei femmine). Uno di loro sarà designato dal padre come suo successore, cosa che non è ancora avvenuta, anche perché nessuno di loro è ancora maggiorenne. La sua prima moglie, Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, è sua cugina di secondo grado, poiché, secondo la tradizione, la prima moglie a sposarsi deve avere qualche legame familiare. La sua seconda moglie, Al-Anoud bint Mana Al Hajri, in teoria scelta dall'emiro senza alcuna pressione familiare, è la figlia dell'ex ambasciatore del Qatar in Giordania; l'ha sposata nel 2009 e hanno avuto cinque figli tra il 2010 e il 2018. La sua terza e ultima moglie è Noora bint Hathal Al Dosari, che ha sposato nel 2014 e con la quale ha avuto quattro figli tra il 2015 e il 2020. Seppure non si sappia molto della vita coniugale dell'emiro, Tamim è noto per viaggiare normalmente con le tre mogli e tutti i suoi figli quando va in vacanza, come spesso fa in estate.