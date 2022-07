Matteo Renzi: «Con questi schieramenti corro da solo al centro. Non sto con Fratoianni e Di Maio»

Matteo Renzi, leader di Iv, ha parlato a Mezz'ora in più su Rai3 affrontando vari temi in vista delle elezioni politiche 2022 di fine settembre. Il messaggio lanciato dall'ex premier è stato molto chiaro: «Se gli schieramenti sono questi, certo che corro da solo al centro. Dopodiché, se al centro, come spero, ci saranno anche altri a cominciare da Azione... Carlo Calenda ci sta pensando, lo rispetteremo. Non lo vedo in coalizione con Fratoianni. Io non sto con Salvini e Meloni, e non sto con Fratoianni e Di Maio. A chi dice che è un voto dato a un piccolo partito, dico che è un voto a un partito che sarà decisivo nella prossima legislatura come in questa».

