Concorso Marina Militare per 1750 posti: stipendio, bando, requisiti, stipendio e come presentare la domanda

È aperto per il 2024 un nuovo concorso in Marina Militare per 1750 posti da Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), un acronimo che indica semplicemente un militare inquadrato nel ruolo di truppa che costituisce il primo livello di accesso alle forze armate italiane in modo volontario.

Vediamo allora di seguito tutte le informazioni sul concorso, il bando e tutti i requisiti richiesti.

Come presentare domanda

I concorrenti possono inviare la domanda di partecipazione a partire dal 24 ottobre 2023 fino al 22 novembre 2023. La procedura viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa: per usufruire dei servizi del portale è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, carta d’identità elettronica (CIE) o, in alternativa, della carta nazionale dei servizi (CNS).

I requisiti

Oltre ai requisiti generale come la cittadinanza italiana, l'assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso (per delitti non colposi), per partecipare al concorso è necessario aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) ed essere nati tra il 22 novembre 1999 e il 22 novembre 2005, estremi compresi. Ciò significa che non potranno partecipare quanti abbiano superato il giorno del compimento del 24° anno di età.

Categorie di reclutamento

Il reclutamento prevede l'assunzione in 4 distinti incorporamenti:

a) 1° incorporamento: CEMM Navale e CP, (ovvero Corpo delle Capitaneria di Porto – Guardia Costiera (CP) Corpo degli Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) per i primi 500 classificati nella graduatoria di merito generale, di cui 370 posti per il CEMM

b) 2° incorporamento: CEMM Navale, CP, Componenti specialistiche e Forze speciali, previsto indicativamente a partire dal mese di settembre 2024, per 499 concorrenti così divisi:

– i successivi 346 classificati nella graduatoria di merito generale, di cui 216 posti per il CEMM – settore d’impiego “navale” e 130 per le CP;

– i primi 60 classificati nella graduatoria di merito per il CEMM “anfibi”;

– i primi 60 della graduatoria di merito CEMM “incursori”;

– i primi 33 della graduatoria di merito “Componente subacquei” (che saranno ulteriormente ripartiti in 30 CEMM “palombari” e 3 CP “sommozzatori”).

c) 3° incorporamento: CEMM Navale, CP e Componente Specialistiche, previsto indicativamente a partire indicativamente dal mese di novembre 2024, per 481 concorrenti così ripartiti:

– i successivi 370 classificati nella graduatoria di merito generale, di cui 280 posti per il CEMM – settore d’impiego “navale” e 90 per le CP;

– i primi 40 della graduatoria di merito CEMM “sommergibilisti”;

– i primi 66 della graduatoria di merito “Componente aeromobili” (che saranno ulteriormente ripartiti in 60 CEMM e 6 CP);

– i primi 5 della graduatoria di merito CP “soccorritori marittimi”.

d) 4° incorporamento: CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi, previsto indicativamente a partire dal mese di gennaio 2025, per 270 concorrenti così ripartiti:

– i successivi 230 classificati nella graduatoria di merito generale, di cui 144 posti per il CEMM – settore d’impiego “navale” e 86 per le CP;

– i successivi 40 classificati nella graduatoria di merito per il CEMM “anfibi”.

Le fasi del concorso

Le fasi del reclutamento saranno divise in:

- inoltro delle domande

- valutazione dei titoli di merito

- formazione delle graduatorie

Dopodiché inizierà la convocazione dei candidati, che in posizione alla loro posizione nella graduatoria dovranno sostenere diverse fasi selettive, che dipenderanno dal settore di inquadramento.

- Se si concorre per il settore CEMM navale e CP, si parteciperà ad una fase unica comprendente accertamenti psico-fisici e attitudinali

- Se si concorre per i settori d’impiego incursori, Componente subacquei, anfibi, sommergibilisti, Componente aeromobili e soccorritori marittimi, si parteciperà invece alle seguenti fasi:

˗ 1°fase di accertamenti psico-fisici, attitudinali e prove di efficienza fisica (della durata indicativa di tre giorni);

˗ una 2° fase di ulteriori accertamenti psico-fisici specifici

Dopo la formazione delle graduatorie per ciascuno dei settori d’impiego, i candidati verranno attribuiti alle diverse categorie e specialità.

Infine, i candidati dichiarati idonei agli accertamenti pisco-fisici verranno decretati ammessi.

Il bando

Il bando di selezione è consultabile tramite il portale della Pubblica Amministrazione al seguente link:

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c8ce2a238bd94441b3e51290039401d8

Lo stipendio

La paga base media stimata per il ruolo di VFP1 della Marina Militare Italiana è di 13.200 € all'anno. Gli stipendi come possono variare da 11.978 € a 14.696 € all'anno.